Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що із середини жовтня Росія перекинула на передову в Україні кілька тисяч новомобілізованих. У багатьох випадках вони погано оснащені. А у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані прибувають в Україну без зброї.

Зображення з відкритих джерел показують, що зброя, яка були видана мобілізованим, зазвичай є автоматами АКМ, які вперше була представлені в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.

"Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружену логістичну систему РФ", - підсумували у Розвідці Британії.

29 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації, аби зробити можливим проведення осіннього призову на строкову службу.

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