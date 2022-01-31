У РФ "Новая газета" позвалася проти Кадирова: вимагає відкрити на очільника Чечні кримінальну справу

Редакція "Нової газети" вимагає порушити кримінальну справу стосовно Кадирова за статтею про викликання ненависті чи ворожнечі (п. "а", ч.2 ст.282 КК).



Йдеться про пост Кадирова в телеграмі, опублікованому 24 січня, в якому він називає "терористами" або "пособниками терористів" керівника правозахисного об'єднання "Комітет проти катувань" Ігоря Каляпіна та журналістку "Нової газети" Олену Мілашину.



Пост було опубліковано на тлі ситуації з викраденням чеченськими силовиками дружини федерального судді Сайді Янгулбаєва Зареми Мусаєвої. На думку Кадирова, Каляпін із Мілашиною "заробляють на темі Чеченської Республіки та чеченців, розробляючи сценарії та нашіптуючи на вухо своїм персонажам тексти та поведінку".



"Кадиров заявляє про свої методи боротьби з терористами та свої подальші плани, а саме: “Ми завжди знищували терористів та їхніх посібників, між якими немає жодної різниці, і будемо з ними так чинити і надалі. Ми очистили від них свою землю і тепер нещадно з ними боремося, де б вони не знаходилися", - йдеться у заяві видання.



Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова Кадирова про Мілашину і Каляпіна, заявив, що це "його право" "вживати слово "пособників терористів" щодо цих людей".



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