У РФ під переговорами розуміють капітуляцію України, - дипломат Чалий
Дипломат Валерій Чалий переконаний, що в Російській Федерації не готові на конструктивні переговори з Україною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони під переговорами мають на увазі лише капітуляцію України з погодженням втрати частини територій. Це не просто нахабство з їхнього боку, а й дивна негнучкість. Оскільки вони, схоже, ще не знайшли правильних механізмів як пояснити поразку всередині країни. Їхня поразка сьогодні очевидна" - пояснив Чалий.
Дипломат зауважив, що вищому політичному керівництву РФ слід готуватись до суду в Гаазі
"Лавров давно вже не дипломат, він пропагандист. Тому хай збирає валізи й готується до Гааги, а не розповсюджує брехню режиму. Він людина, яка здійснювала воєнні злочини. Тому не слід звертати увагу і серйозно розбирати його заяви", - додав він.
- 18 січня глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови"
- 19 січня на економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі.
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