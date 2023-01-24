У РФ під переговорами розуміють капітуляцію України, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони під переговорами мають на увазі лише капітуляцію України з погодженням втрати частини територій. Це не просто нахабство з їхнього боку, а й дивна негнучкість. Оскільки вони, схоже, ще не знайшли правильних механізмів як пояснити поразку всередині країни. Їхня поразка сьогодні очевидна" - пояснив Чалий.

Дипломат зауважив, що вищому політичному керівництву РФ слід готуватись до суду в Гаазі

"Лавров давно вже не дипломат, він пропагандист. Тому хай збирає валізи й готується до Гааги, а не розповсюджує брехню режиму. Він людина, яка здійснювала воєнні злочини. Тому не слід звертати увагу і серйозно розбирати його заяви", - додав він.

18 січня глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови"

19 січня на економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі.

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