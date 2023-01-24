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Головна війна з Росією У РФ під переговорами розуміють капітуляцію України, - дипломат Чалий
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У РФ під переговорами розуміють капітуляцію України, - дипломат Чалий

24 січня, 2023 вiвторок
14:19
війна з Росією путін путлер

Дипломат Валерій Чалий переконаний, що в Російській Федерації не готові на конструктивні переговори з Україною

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони під переговорами мають на увазі лише капітуляцію України з погодженням втрати частини територій. Це не просто нахабство з їхнього боку, а й дивна негнучкість. Оскільки вони, схоже, ще не знайшли правильних механізмів як пояснити поразку всередині країни. Їхня поразка сьогодні очевидна" - пояснив Чалий.

Дипломат зауважив, що вищому політичному керівництву РФ слід готуватись до суду в Гаазі

"Лавров давно вже не дипломат, він пропагандист. Тому хай збирає валізи й готується до Гааги, а не розповсюджує брехню режиму. Він людина, яка здійснювала воєнні злочини. Тому не слід звертати увагу і серйозно розбирати його заяви", - додав він.

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Росія
російська армія
Сергій Лавров
окуповані території
окупанти
переговори з РФ
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