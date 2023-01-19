Зеленський: не розумію, з ким говорити й про що, я не впевнений, що Путін живий
На економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі
Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в Давосі.
"І сьогодні я не зовсім розумію з ким говорити й про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї (зелена тканина, яка допомагає зі зміною тла на відео)... саме він там є, і не до кінця розумію, що він живий. Або чи він приймає рішення, чи це хтось інший? Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - наголосив Володимир Зеленський.
Президент наголосив: Росія має для початку запропонувати кандидатів, з якими проводитимуться перемовини, а потім робити заяви щодо них.
"Я просто не зовсім розумію з ким ми маємо справу. Тому коли ми кажемо про перемовини, то я не зовсім розумію з ким. Мені здається спочатку Росія повинна знайти "когось", а потім запропонувати "щось", - резюмував голова держави.
- Нагадаємо, 16 січня у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час щорічного форуму у Давосі Україна лобіюватиме посилення глобального тиску на РФ.
- Вчора, 18 січня, голова російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови". У Міністерстві закордонних справ України відреагували та наголосили, що Москва категорично не зацікавлена в мирі.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі наголосив, що нині не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.
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