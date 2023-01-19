Зеленський: не розумію, з ким говорити й про що, я не впевнений, що Путін живий

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в Давосі.

"І сьогодні я не зовсім розумію з ким говорити й про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї (зелена тканина, яка допомагає зі зміною тла на відео)... саме він там є, і не до кінця розумію, що він живий. Або чи він приймає рішення, чи це хтось інший? Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Росія має для початку запропонувати кандидатів, з якими проводитимуться перемовини, а потім робити заяви щодо них.

"Я просто не зовсім розумію з ким ми маємо справу. Тому коли ми кажемо про перемовини, то я не зовсім розумію з ким. Мені здається спочатку Росія повинна знайти "когось", а потім запропонувати "щось", - резюмував голова держави.

Нагадаємо, 16 січня у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час щорічного форуму у Давосі Україна лобіюватиме посилення глобального тиску на РФ.

Вчора, 18 січня, голова російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови". У Міністерстві закордонних справ України відреагували та наголосили, що Москва категорично не зацікавлена в мирі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі наголосив, що нині не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.

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