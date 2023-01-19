Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зеленський: не розумію, з ким говорити й про що, я не впевнений, що Путін живий

Зеленський: не розумію, з ким говорити й про що, я не впевнений, що Путін живий

19 січня, 2023 четвер
11:14
війна з Росією Володимир Зеленський

На економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в Давосі. 

"І сьогодні я не зовсім розумію з ким говорити й про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї (зелена тканина, яка допомагає зі зміною тла на відео)... саме він там є, і не до кінця розумію, що він живий. Або чи він приймає рішення, чи це хтось інший? Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Росія має для початку запропонувати кандидатів, з якими проводитимуться перемовини, а потім робити заяви щодо них.

"Я просто не зовсім розумію з ким ми маємо справу. Тому коли ми кажемо про перемовини, то я не зовсім розумію з ким. Мені здається спочатку Росія повинна знайти "когось", а потім запропонувати "щось", - резюмував голова держави.

  • Нагадаємо, 16 січня у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною в Україні.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час щорічного форуму у Давосі Україна лобіюватиме посилення глобального тиску на РФ.
  • Вчора, 18 січня, голова російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови". У Міністерстві закордонних справ України відреагували та наголосили, що Москва категорично не зацікавлена в мирі.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі наголосив, що нині не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Давос
Давоський саміт
переговори з РФ
Читайте також:
ЗСУ
18 січня, 2023 середа
ЗСУ ліквідували російського майора спецназу та трьох старших лейтенантів, - офіцер Штефан
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
17 січня, 2023 вiвторок
Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
Сергій Лавров
18 січня, 2023 середа
Лавров сказав, що про переговори з Зеленським і його мирний план "не може бути й мови". У МЗС України відреагували
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 січня
11:25
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
ГУР: засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин прагне посилити свій вплив в оточенні Путіна
11:24
Казахстан
У Казахстані депутата виключили з партії за підтримку агресії РФ у бік України
11:00
13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та “Фундації Течія”
10:43
Танк AMX-56 Leclerc
Politico: Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc
10:41
Допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну: на Харківщині затримали експосадовців Укрзалізниці
10:24
ЗСУ
Загроза нового наступу російських сил є дуже реальною, - Кулеба та Резніков закликали світ надати танки Україні
10:12
Унаслідок дії росіян в Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства
10:07
OPINION
Михайло Жернаков
ЄС додав до політичного важеля вимоги реформ ще й фінансовий
09:56
У 2023 році розпочнуться зйомки фільму про Майкла Джексона від продюсера "Богемської рапсодії"
09:50
Школа в Часовому Яру на Донеччині. Наслідки обстрілу 16 січня 2023 р.
За добу війська РФ поранили 4 мирних жителів Донеччини
09:30
обстріл Херсонщина
Росіяни 56 разів за минулу добу обстріляли Херсонщину
09:27
крилата ракта "Калібр"
РФ надалі тримає в Чорному морі 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 "калібрів", - ОК "Південь"
09:18
Інфографіка
долар валюта обмін
Актуальний курс валют на 19 січня: що з доларом та євро
09:16
свічка
За час повномасштабної війни від дій РФ загинуло щонайменше 459 українських дітей
09:06
Оновлено
ПЦУ Водохреща Києво-Печерська Лавра
Епіфаній проводить літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Водохреще
08:58
школа окупант
На Луганщині окупанти погрожують батькам, якщо діти не відвідують школи з навчальною програмою РФ, - ОВА
08:55
Вибух
У РФ звинуватили Україну в ракетному ударі по Брянській області
08:40
електроенергія
У Києві, області та Одесі тривають стабілізаційні відключення, у Дніпрі - екстрені
08:35
ЗРК С-300 РФ
Ворожі війська обстріляли Запорізьку область, ракета С-300 впала у полі
08:10
Інфографіка
окупанти, орки
За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, гелікоптер та 6 безпілотників
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Про секретну зброю росіян
08:00
Аналітика
Микола Княжицький
УПЦ МП продовжує гру проти ПЦУ, Вселенського патріарха та Української держави
07:47
Білий дім
"Кожна країна має приймати власні суверенні рішення": у Байдена прокоментували умови Шольца щодо передачі танків Україні
07:46
Нікопольщина
Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині цієї ночі
07:18
російські війська окупанти
Навчаннями в Білорусі РФ демонструє присутність біля кордону України, а ЗСУ відбили атаки в районах 14 міст та сіл - Генштаб
07:06
Німеччина уряд
Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв, - міністр фінансів
06:40
Олександр Ткаченко
Ткаченко: Нам необхідна не тільки відбудова України, а й створення нової культури
06:16
Дніпро
Канада викликала російського посла через удар по багатоповерхівці Дніпра
05:40
путін
ISW: У РФ створюють новий простір для критики Путіна, не боячись покарання
05:34
лавина
У Тибеті зійшла лавина, загинули щонайменше 8 людей
05:06
Україна Британія
Друга Конференція з питань відновлення України відбудеться у червні в Лондоні
04:39
БМП Bradley
Бронетехніка та боєприпаси на $2,6 млрд: ЗМІ розкрило деталі наступного пакета допомоги від США
04:11
Лавров
Лавров порівняв росіян з євреями в роки Голокосту. В Ізраїлі це потрактували, як "маячню та образу"
03:44
Скульптури з гною у Росії
Держдума РФ запроваджує штрафи за неправильне поводження з гноєм
03:16
цистерни з пальним
Росія може перекидати своїх військових до Білорусі у залізничних цистернах, - ЗМІ
02:48
на фото експорт зерна
Уряд України хоче розширити "зернову угоду" і відкрити морські порти для експорту сталі, - Свириденко
02:22
ЗСУ
Зеленський про ситуацію на фронті: "Фіксуємо збільшення числа обстрілів і спроб наступу"
02:20
Соледар супутник
Росія не захопила Соледар, контроль над містом залишається спірним, - Білий дім
01:52
Вірменія
"Росія більше не є надійним гравцем": ЄС розширить моніторингову місію у Вірменії
01:42
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV