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У РФ підтверджують просування ЗСУ на Запоріжжі, - ISW

27 листопада, 2023 понедiлок
08:54
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У Росії заявили, що на Мелітопольському напрямку українські військові просунулися на пів кілометра та продовжують ведення наступальної операції на заході Запорізької області

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 26 листопада, російський мілблогер заявив, що українські сили просунулися на пів кілометра в напрямку Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного) і безуспішно намагалися просунутися в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Зокрема, російські джерела стверджували, що українські сили проводили наступальні операції на заході Запорізької області, але 26 листопада не здійснили жодних заявлених або підтверджених просувань. Російський мілблогер стверджував, що українські сили безуспішно атакували Роботине і Вербове (9 км на схід від Роботиного) невеликими групами піхоти.

Також 25 і 26 листопада російські джерела стверджували, що українські сили знизили темп своїх операцій на заході Запорізької області частково через погані погодні умови. 

Генеральний штаб у ранковому зведенні за минулу добу повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного, а у вечірньому зведенні зазначив, що російські війська не проводили жодних наступальних операцій на запорізькому напрямку. 

  • Зокрема, у ніч з 25 на 26 листопада ГУР здійснило масштабний удар безпілотниками по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські сили в завданні удару по окупованій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії.
Україна
Росія
Запоріжжя
Військові новини
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