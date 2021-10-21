У РФ виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта"

Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, передають росЗМІ.

"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках у Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus", - повідомив він.

Хафізов зазначив, що це різновид штаму коронавірусу "Дельта" і має більшу заразність.

Нагадаємо, вчені Британії та МОЗ Ізраїлю заявили, що зафіксували новий, більш небезпечний штам коронавірусу AY.4.2.

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