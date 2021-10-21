У РФ виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта"
У Росії виявили випадки нового різновиду "Дельта"-штаму AY.4.2 коронавірусу
Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, передають росЗМІ.
"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках у Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus", - повідомив він.
Хафізов зазначив, що це різновид штаму коронавірусу "Дельта" і має більшу заразність.
- Нагадаємо, вчені Британії та МОЗ Ізраїлю заявили, що зафіксували новий, більш небезпечний штам коронавірусу AY.4.2.
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