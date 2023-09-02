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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ влаштовують рейди серед мігрантів для пошуку поповнення в окупаційну армію, - ISW

У РФ влаштовують рейди серед мігрантів для пошуку поповнення в окупаційну армію, - ISW

2 вересня, 2023 субота
08:29
Війна з Росією мобілізація рф солдати орки

Російська влада продовжує призивати до армії мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ. Співпрацівники силових відомств влаштовують рейди й роздають повістки на ринках

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, влада РФ затримала в Красноярському краї 21 мігранта з російським громадянством, які не стали на облік у військкоматах, а також видала 18 з них повістки до війська.

За даними аналітиків ISW, з 21 по 31 серпня російські силовики провели рейди в торгових точках Нижньогородської області. Там вони призвали майже 50 мігрантів, які нещодавно отримали російський паспорт.

  • Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кремль планує мобілізувати ще 450 тис. росіян на війну в Україну.
  • А російські медіа повідомляли, що повістки у військкомат у Росії приходять разом із квитанціями за комуналку.
Росія
мігранти
мобілізація
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