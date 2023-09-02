У РФ влаштовують рейди серед мігрантів для пошуку поповнення в окупаційну армію, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, влада РФ затримала в Красноярському краї 21 мігранта з російським громадянством, які не стали на облік у військкоматах, а також видала 18 з них повістки до війська.

За даними аналітиків ISW, з 21 по 31 серпня російські силовики провели рейди в торгових точках Нижньогородської області. Там вони призвали майже 50 мігрантів, які нещодавно отримали російський паспорт.