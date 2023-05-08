У РФ заявили про обстріли Бєлгородської області та чотирьох постраждалих
Губернатор заявив, що Збройні Сили України обстріляли 8 травня місто в Бєлгородській області. Унаслідок цього чотири росіяни постраждали
Про це інформує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіне", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що під час першого "обстрілу" ніхто не постраждав, проте вдруге один зі снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками.
Через вибухову хвилю в домівках вибиті вікна та пошкоджено балкони.
Чотири росіяни зазнали уражень, двоє відмовилися від госпіталізації, ще двох ушпиталили.
Згодом ще один снаряд розірвався поряд з іншим багатоквартирним будинком. Пошкоджені фасад, покрівля, вибиті шибки, горить автомобіль, ще дві машини постраждали.
- У ніч з 4 на 5 травня надзвичайна ситуація трапилась у Бєлгородській області РФ. Чоловік кинув гранату посеред міста.
- 6 травня у Свердловській області РФ сталась масштабна лісова пожежа, вогонь дійшов до складів з порохом, внаслідок чого чути вибухи.
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