Про це інформує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіне", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що під час першого "обстрілу" ніхто не постраждав, проте вдруге один зі снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками.

Через вибухову хвилю в домівках вибиті вікна та пошкоджено балкони.

Чотири росіяни зазнали уражень, двоє відмовилися від госпіталізації, ще двох ушпиталили.

Згодом ще один снаряд розірвався поряд з іншим багатоквартирним будинком. Пошкоджені фасад, покрівля, вибиті шибки, горить автомобіль, ще дві машини постраждали.