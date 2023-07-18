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У РФ заявили про затримання "агентки СБУ": просила підірвати ГЕС і затопити її місто

18 липня, 2023 вiвторок
13:22
Світ жінка в наручниках

ФСБ 18 липня заявила про затримання росіянки, яка нібито просила СБУ підірвати ГЕС в Угличі Ярославської області, щоби помститися за звільнення з роботи

Про затримання росіянки повідомило агентство ТАСС.

Згідно з повідомленням, затримано росіянку, яка нібито передавала українським спецслужбам дані про об'єкт критичної інфраструктури. У листуванні жінка нібито просила СБУ, аби безпілотники залітали не тільки в прикордонні регіони РФ, а й углиб країни.

Як уточнив Telegram-канал Mash, затримана була співробітницею адміністрації Углича Ярославської області РФ і хотіла помститися за звільнення з роботи.

"Вероніка Нетунаєва працювала юристом у міських органах влади. Але на жаль, потрапила під скорочення... Планувала передати кураторам координати Угличської ГЕС. Імовірно, для подальшого підриву та затоплення ненависної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Жінці висунули обвинувачення за статтею "Замах на теракт".

  • У червні росіяни затримали трьох чоловіків із кримськотатарськими прапорами. Окупанти склали на них адмінпротоколи й змусили сплатити штраф.

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Росія
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