У РФ заявили, що з 16 жовтня скеровуватимуть призовників на службу, але на війну обіцяють не відправляти
Російський генштаб повідомив, що осінній призов почнеться з 1 жовтня у всіх регіонах РФ, а з 16 жовтня чоловіків скеровуватимуть на службу, водночас військове керівництво обіцяє не відправляти їх на війну проти України
Про це інформує пропагандистський "Интерфакс.Россия".
"Початок відправлення строковиків з пунктів збору планується з 16 жовтня. Всі призовники будуть направлені на військову службу в пункти постійної дислокації з'єднань і військових частин збройних сил та інших військових формувань на території РФ", - заявив у п'ятницю заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління російського генштабу Володимир Цимлянський.
У РФ зазначили, що під час осіннього призову новобранців не відправлятимуть у так звану зону спеціальної військової операції, хоча насправді війну на українських Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запорізькій області.
Третину новобранців обіцяють направити на п'ятимісячне навчання. Термін служби становить 12 місяців.
Це не стосується окремих районів Крайньої Півночі. Там призов пройде з 1 листопада по 31 грудня.
Повідомлялося, що під час весняної кампанії було призвано 147 тисяч осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе