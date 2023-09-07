Міноборони РФ поставить ув'язнених на військовий облік

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ Медуза, ТАСС з посиланням на підготовлений міністерством проєкт постанови уряду опублікований на федеральному порталі.

Згідно з новими правилами пункт 15 "Положення про військовий облік" виключає підпункт, який звільняє від обліку громадян, що сидять у в’язницях. Оборонне міністерство РФ хоче, щоб ув’язнені за злочини мали реєструватися на службу без виклику до комісії. Для них запровадять "особливий реєстр".

"Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцем знаходження установ кримінально-виконавчої системи", - йдеться в проєкті.

У в’язницях та колоніях складатимуть переліки ув’язнених, які мають військовий облік, і оновлюватимуть їх залежно від переведення або звільнення засуджених. Ці переліки надсилатимуть до військових комісаріатів.

Документ передбачає, що раз на рік списки "особливого військового обліку" перевірятимуться з документами військкоматів.

Закони набудуть чинності після схвалення радою федерації й підписання російським диктатором Володимиром Путіним.