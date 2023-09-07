Міноборони РФ поставить ув'язнених на військовий облік
Російське міністерство оборони хоче реєструвати на облік тих призовників та військовозобов'язаних, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ Медуза, ТАСС з посиланням на підготовлений міністерством проєкт постанови уряду опублікований на федеральному порталі.
Згідно з новими правилами пункт 15 "Положення про військовий облік" виключає підпункт, який звільняє від обліку громадян, що сидять у в’язницях. Оборонне міністерство РФ хоче, щоб ув’язнені за злочини мали реєструватися на службу без виклику до комісії. Для них запровадять "особливий реєстр".
"Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцем знаходження установ кримінально-виконавчої системи", - йдеться в проєкті.
У в’язницях та колоніях складатимуть переліки ув’язнених, які мають військовий облік, і оновлюватимуть їх залежно від переведення або звільнення засуджених. Ці переліки надсилатимуть до військових комісаріатів.
Документ передбачає, що раз на рік списки "особливого військового обліку" перевірятимуться з документами військкоматів.
Закони набудуть чинності після схвалення радою федерації й підписання російським диктатором Володимиром Путіним.
- 13 березня британська розвідка заявила, що після заборони вербувати ув'язнених, ПВК Вагнера почала шукати найманців у спортивних центрах та середніх школах.
- Тоді Інститут вивчення війни припустив, що ПВК Вагнера ризикує втратити більшу частину своїх найманців-зеків, оскільки у в'язнів закінчуються їхні шестимісячні військові контракти.
- 28 червня засуджений росіянин розповів, як опинився за ґратами та підписав контракт з ПВК "Шторм z", яка воює з українськими воїнами. Полонений також заявив про величезні втрати РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.98
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе