У РФ зіткнулись пасажирський та вантажний потяги: понад 20 постраждалих
Два потяги, один з яких пасажирський, зіткнулися в Ульянівській області РФ – внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 25 людей
Про це повідомляє телеграм-канал База.
Пасажирський поїзд Адлер - Перм із 396 пасажирами зіткнувся з маневровим поїздом. Серед пасажирів 94 дитини.
Зіткнення поїздів відбулося о 14:55 у Чердаклинському районі Ульянівської області між станціями Бряндіно та Тіїнськ.
За попередніми даними, внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 25 людей.
За версією ЗМІ, потяги в Ульянівській області зіткнулися через хибний сигнал про вільні колії.
Шлях, яким прямував пасажирський потяг зайняв маневровий склад з 10 порожніми вагонами. Система, яка виключає прямування одними шляхами, чомусь не спрацювала — через погану видимість машиністи пізно помітили вагони перед собою і застосували екстрене гальмування.
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