У РФ зіткнулись пасажирський та вантажний потяги: понад 20 постраждалих

Про це повідомляє телеграм-канал База.

Пасажирський поїзд Адлер - Перм із 396 пасажирами зіткнувся з маневровим поїздом. Серед пасажирів 94 дитини.

Зіткнення поїздів відбулося о 14:55 у Чердаклинському районі Ульянівської області між станціями Бряндіно та Тіїнськ.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 25 людей.

За версією ЗМІ, потяги в Ульянівській області зіткнулися через хибний сигнал про вільні колії.

Шлях, яким прямував пасажирський потяг зайняв маневровий склад з 10 порожніми вагонами. Система, яка виключає прямування одними шляхами, чомусь не спрацювала — через погану видимість машиністи пізно помітили вагони перед собою і застосували екстрене гальмування.