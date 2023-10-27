"У РФ – значні втрати, командири страчують солдат": США оцінили ситуацію навколо Авдіївки
Ввечері четверга, 26 жовтня, координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі поділився оцінкою ситуацією навколо Авдіївки
Про це Кірбі заявив на брифінгу в Білому домі, передає кореспондент "Європейської правди".
Джон Кірбі зауважив, що російський наступ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська, й не був несподіванкою, оскільки США спостерігали зосередження російських сил на цьому напрямку.
Водночас радник Байдена наголосив, що ЗСУ, зокрема й завдяки американській допомозі, "змогли втриматися і тримають оборону".
"З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", – каже представник Білого дому.
За словами Кірбі, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове нагадування про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну. Саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.
- У зведенні Генштабу йдеться, що українські сили за останню добу знищили 29 танків, 30 артсистем та 810 російських терористів.
- Ввечері четверга офіцер ЗСУ Ігор Лапін висловився, що найближча ціль РФ – зайти за залізничну колію у північній частині Авдіївки та на коксохімічний завод, щоб організувати там вогневу позицію.
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