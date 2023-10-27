"У РФ – значні втрати, командири страчують солдат": США оцінили ситуацію навколо Авдіївки

Про це Кірбі заявив на брифінгу в Білому домі, передає кореспондент "Європейської правди".

Джон Кірбі зауважив, що російський наступ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська, й не був несподіванкою, оскільки США спостерігали зосередження російських сил на цьому напрямку.

Водночас радник Байдена наголосив, що ЗСУ, зокрема й завдяки американській допомозі, "змогли втриматися і тримають оборону".

"З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", – каже представник Білого дому.

За словами Кірбі, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове нагадування про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну. Саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.