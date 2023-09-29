У РФ звинуватили Україну в атаці на Курську область. Знеструмлено 5 населених пунктів
Над ранок п'ятниці, 29 вересня, Курська область нібито була обстріляна безпілотниками
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
За словами губернатора, знеструмлено 5 населених пунктів.
"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню. Пожежники виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно", - пише Старовойт.
Про нібито роботу ППО також стало відомо у Курському районі. Проте поки без подробиць.
- Вранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ.
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