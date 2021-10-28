У річницю вигнання нацистів з України Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів
У 77-му річницю вигнання з України нацистських загарбників президент Володимир Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві, а почесна варта встановила вінок біля Вічного вогню
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
"Роки нацистської окупації України - жахливий, чорний період нашої історії. Її наслідками стали понад 700 зруйнованих міст і містечок, майже 30 тисяч українських сіл. Сотні сіл були спалені разом із жителями. Тисячі зруйнованих лікарень і шкіл. Голокост. Бабин Яр у Києві, Янівський концтабір у Львові, Дробицький Яр у Харкові, Богданівка на Миколаївщині... Мільйони жертв. Мільйони остарбайтерів. Мільйони скалічених доль. І це - мільйони причин, чому ми, українці, завжди пам'ятатимемо воїнів, які загинули в тій жахливій війні, та чому схиляємо голови перед співвітчизниками, які своїм героїзмом зробили неоціненний внесок у встановлення миру, стали прикладом для нового покоління українських захисників і захисниць, які боронять Україну на сході", - сказав Зеленський.
У церемонії вшанування пам'яті також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
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