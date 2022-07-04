У Ризі суд покарав пенсіонера, що бажав росіянам "успішно знищувати" українців

Підсудного звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Обвинувачений визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. Йому присудили умовне позбавлення волі на строк три місяці й один день із випробувальним строком у шість місяців, — йдеться у повідомленні.

Раніше пенсіонер прокоментував на одному з інтернет-сайтів статтю про війну Росії проти України. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був мовою ненависті.

Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки.

Повідомляють також, що СДБ розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень і взяла ще чотири провадження в поліції за фактом мови ненависті.

Більшість цих справ пов’язані з агресивними діями проти України та її народу.

Латвія підтримує ідею ухвалення нової стратегічної концепції НАТО на саміті Альянсу в Мадриді з огляду на загрозу, яка йде збоку Росії.

6 червня Латвія заборонила трансляцію усіх російських телеканалів.

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