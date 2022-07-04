English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Ризі суд покарав пенсіонера, що бажав росіянам "успішно знищувати" українців

У Ризі суд покарав пенсіонера, що бажав росіянам "успішно знищувати" українців

4 липня, 2022 понедiлок
23:16
Світ Судовий вирок

Суд Відземського передмістя міста Риги призначив пенсіонерові умовне покарання за опублікований в Інтернеті коментар, у якому він бажав успіхів у знищенні українців

Підсудного звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Обвинувачений визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. Йому присудили умовне позбавлення волі на строк три місяці й один день із випробувальним строком у шість місяців, — йдеться у повідомленні.

Раніше пенсіонер прокоментував на одному з інтернет-сайтів статтю про війну Росії проти України. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був мовою ненависті.

Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки.

Повідомляють також, що СДБ розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень і взяла ще чотири провадження в поліції за фактом мови ненависті.

Більшість цих справ пов’язані з агресивними діями проти України та її народу.

  • Латвія підтримує ідею ухвалення нової стратегічної концепції НАТО на саміті Альянсу в Мадриді з огляду на загрозу, яка йде збоку Росії.
  • 6 червня Латвія заборонила трансляцію усіх російських телеканалів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Латвія
війна з Росією
Читайте також:
Дмитро Ярош
3 липня, 2022 неділя
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
Захисники Маріуполя
3 липня, 2022 неділя
Важкі поранення, ампутація, сепсис: керівниця патронатної служби полку "Азов" розповіла про стан визволених бійців
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
3 липня, 2022 неділя
Для чого у Львові перед церквами видають повістки у військкомат?
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.45
    Купівля 34.45
    Продаж 35.16
  • EUR
    Купівля 35.68
    Продаж 36.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 липня
23:39
На фото Борис Джонсон
Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах, - Джонсон
23:07
Аналітика
Сергій Згурець
Утримання лінії Слов'янськ - Краматорськ матиме принципове значення для нашої оборони. Колонка Сергія Згурця
23:01
Пожежа у Донецьку
Росіяни повідомляють про велику пожежу у центрі Донецька
22:58
Безпілотник впав на приватний будинок у Ростовській області
22:46
Україна Британія
Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти режиму Лукашенка
22:32
На фото Володимир Зеленський
Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України, - Зеленський
22:06
Жозеп Боррель
Або масло, або зброя. Боррель про вибір Росії після санкцій
21:53
На фото Володимир Зеленський
Зеленський створив 14 військових адміністрацій. Список
21:48
окупанти рф
Росіяни за гроші здають власні позиції, - перехоплення ГУР
21:47
Ексклюзив
Кушнірук
Якщо запровадити санкції щодо процесорів, у Росії зупиниться все, - економіст
21:40
На Дніпропетровщині у 6 районах із 7 розпочали жнива, - ОДА
21:29
Поліція блокує місце стрілянини у Хайленд-Парк
Біля Чикаго на параді до дня незалежності США сталася стрілянина. Шестеро вбитих
21:21
Мавп’яча віспа
У Нідерландах зафіксували перший випадок мавпячої віспи у дитини
21:19
Ексклюзив
Путін Ердоган
Відносини Ердогана і Путіна - це танго двох геополітичних мачо, - політолог Магда
21:12
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала російські фейки про мобілізацію жінок
21:06
Ексклюзив
Ганна Гопко
Україна має допомогти Заходу виробити стратегію на випадок розпаду РФ, - екснардепка Гопко
21:04
Оновлено
Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій
20:52
Нафтогазова компанія PGNіG, Польща
Польща планує збільшити робочу потужність підземних сховищ газу
20:49
Активісти так званого антимайдану у Москві
У Московському університеті готуватимуть фахівців з протидії "кольоровим революціям"
20:36
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
В акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності три носії високоточної зброї, - Генштаб
20:33
Конференція в Лугано
"Слуга народу" хоче монополізувати право на боротьбу за Україну – розслідування
20:09
Ексклюзив
Вадим Лях
Слов'янськ вже став прифронтовим, найближчі позиції росіян за 7-10 км від міста, - мер
20:07
острів Зміїний
Прапор на Зміїному ще не майорить. Його піднімуть військові, — речниця ОК "Південь"
20:01
Денис Шмигаль
Наступну конференцію з відновлення України прийме Велика Британія, - прем'єр
19:55
росія дипломат
У РФ запустили Центр реєстрації ядерних вибухів для "зміцнення обороноздатності", - росЗМІ
19:54
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Швеції. Вона у Києві вперше
19:51
Людмила Денісова
Факти сексуального насильства, оприлюднені Денісовою, розслідуються, — заступниця голови МВС
19:33
Розмінування Київщини триває
Люди навчилися розбиратися в тих речах, про які ніколи й не думали. Вибухотехнік з Рівного розповів, як доводиться розміновувати країну
19:29
яхта Amadea
Російські заморожені активи мають стати основним джерелом фінансування відновлення України, - ЄБРР
19:16
Бен Ходжес
Генерал Ходжес вважає, що Україна має атакувати аеродроми, які Росія використовує для пуску крилатих ракет
19:11
Роман Ратушний
Він боровся за Україну, вільну від корупції. Урсула фон дер Ляєн у Лугано згадала про Романа Ратушного
18:53
Газпром
Німецькі банкіри побоюються "різкого дефолту" після відмови від російського газу, - Bloomberg
18:24
Росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера, пошкоджено школу
18:20
Урсула фон дер Ляєн
ЄС планує створити платформу для координації відновлення України, - фон дер Ляєн
18:01
На кордонах України немає ударних сил окупантів – Держприкордонслужба
17:59
делегація Республіки Корея, Кулеба, Ірпнь, Буча
Швецька прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон відвідала Бучу і Бородянку
17:56
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіян збирають воювати з глибинки, європейська частина РФ не відчуває війни, - боєць ЗСУ Сазонов
17:56
хабар, гроші, валюта
Провідна неурядова організація Швейцарії Public Eye назвала країну "притулком" для олігархів РФ
17:54
Ексклюзив
карта бойових дій
Знищуємо наступальний потенціал ворога на Слов'янському напрямку, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
17:33
Ексклюзив
Володимир Омелян
Неефективно кидати гроші у прогнилу систему: спочатку повинні йти реформи, а потім гроші, - дипломат Омелян
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV