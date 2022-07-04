У Ризі суд покарав пенсіонера, що бажав росіянам "успішно знищувати" українців
Суд Відземського передмістя міста Риги призначив пенсіонерові умовне покарання за опублікований в Інтернеті коментар, у якому він бажав успіхів у знищенні українців
Підсудного звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Обвинувачений визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. Йому присудили умовне позбавлення волі на строк три місяці й один день із випробувальним строком у шість місяців, — йдеться у повідомленні.
Раніше пенсіонер прокоментував на одному з інтернет-сайтів статтю про війну Росії проти України. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був мовою ненависті.
Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки.
Повідомляють також, що СДБ розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень і взяла ще чотири провадження в поліції за фактом мови ненависті.
Більшість цих справ пов’язані з агресивними діями проти України та її народу.
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- 6 червня Латвія заборонила трансляцію усіх російських телеканалів.
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