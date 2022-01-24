У РНБО заявили, що знають прізвища всіх представників "п’ятої колони" в Україні

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС.



"Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей… Ми чітко усвідомлюємо, що таке п'ята колона, чим вона займається. Тому ми превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди на нашій території", - сказав представник РНБО.



Відповідаючи на питання, чи планується запровадження санкцій щодо телеканалу Мураєва, секретар Радбезу наголосив, що такі питання він не вирішує одноосібно.



"Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті, і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО", - сказав Данілов.



Він також наголосив, що інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, у правоохоронців є, однак Україна не автократична країна, тому важливо дотримуватись законів та процедури.

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