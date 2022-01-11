У "Ромі" визначились з майбутнім Моурінью після двох поразок поспіль
Керівництво італійської "Роми" не звільнятимуть головного тренера команди Жозе Моурінью
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, вчора, 10 січня, боси "Роми" зустрілися з 58-річним Моурінью і підтвердили свою підтримку головному тренеру. Італійський клуб прагне задовольнити вимоги тренера стосовно трансферів.
У "Ромі" впевнені, що результати Жозе Моурінью можна буде оцінювати лише на більш тривалому відрізку роботи. Португалець працює у Римі з літа 2021 року.
В останніх трьох матчах "Рома" не здобула жодної перемоги. Римляни програли "Мілану" та "Ювентусу" і зіграли внічию з "Сампдорією".
"Рома" відстає від зони ЛЧ на 9 очок.
- 10 січня у стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.42
Купівля 27.42Продаж 27.67
-
EUR
Купівля 30.93Продаж 31.35
- Актуальне
- Важливе