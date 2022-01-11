У "Ромі" визначились з майбутнім Моурінью після двох поразок поспіль

Про це повідомляє Corriere dello Sport.



За інформацією джерела, вчора, 10 січня, боси "Роми" зустрілися з 58-річним Моурінью і підтвердили свою підтримку головному тренеру. Італійський клуб прагне задовольнити вимоги тренера стосовно трансферів.



У "Ромі" впевнені, що результати Жозе Моурінью можна буде оцінювати лише на більш тривалому відрізку роботи. Португалець працює у Римі з літа 2021 року.



В останніх трьох матчах "Рома" не здобула жодної перемоги. Римляни програли "Мілану" та "Ювентусу" і зіграли внічию з "Сампдорією".



"Рома" відстає від зони ЛЧ на 9 очок.

10 січня у стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа".