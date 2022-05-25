У Росії активно поширюють погрози "повноцінною війною" за умови деокупації Криму, - Центр протидії дезінформації
Російські засоби масової інформації ширять маніпуляцію, щодо автономії Криму у складі України. Це начебто загрожуватиме цілісності РФ та призведе до початку повноцінної війни
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації.
Заступник голови ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв озвучив, що деокупація Криму – "загроза територіальній цілісності РФ та привід для початку повноцінної війни". Російська маніпуляція мала б залякати українців та керівництво нашої країни.
"Проаналізувавши подібні заяви високопосадовців РФ, можна констатувати, що кількість погроз пропорційно збільшується кількості зброї і техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів", – йдеться в повідомленні.
- 24 травня Дмитро Медведєв заявив, що спроби повернути окупований Крим стануть приводом для оголошення Україні "повноцінної війни".
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.
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