Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації.

Заступник голови ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв озвучив, що деокупація Криму – "загроза територіальній цілісності РФ та привід для початку повноцінної війни". Російська маніпуляція мала б залякати українців та керівництво нашої країни.

"Проаналізувавши подібні заяви високопосадовців РФ, можна констатувати, що кількість погроз пропорційно збільшується кількості зброї і техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів", – йдеться в повідомленні.

24 травня Дмитро Медведєв заявив, що спроби повернути окупований Крим стануть приводом для оголошення Україні "повноцінної війни".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.

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