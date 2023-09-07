У Росії арештували двох генералів, відповідальних за ППО Москви
У Росії заарештували двох генералів комплексу протиповітряної оборони Москви, їх підозрюють у корупції з землями міноборони
Про це пише "Радіо Свобода".
Один із них був командувачем 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, відповідальної за безпосередню оборону міста, другий – командував дивізією ППО у цій армії.
Генерал-майорів Костянтина Огієнка та Дмитра Біляцького звинувачують у виділенні земель міністерства оборони у ближньому Підмосков’ї для продажу під житлову забудову.
У звинуваченні стверджується, що генерали домовилися про одержання хабаря у 30 мільйонів рублів, проте встигли отримати лише пів мільйона. Костянтин Огієнко провину заперечує, його підлеглий Біляцький частково визнає, він погодився на угоду зі слідством. Перший заарештований у СІЗО, другий перебуває під домашнім арештом.
- Нагадаємо, останнім часом атаки безпілотників на столицю Росії стали регулярними. Нерідко вони призводять до руйнувань та пожеж. Відтак є невдоволення роботою ППО. Попередня атака відбулась у ніч на 7 вересня. Влада міста повідомила про один дрон, збитий неподалік аеропорту "Жуковський".
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