У Росії більше ніж 20 крилатих ракет у Чорному морі, - ОК "Південь"

Про це в етері телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, у Чорному морі 4 ракетоносії.

"Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань. Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги", - заявили в ОК "Південь".

Раніше в ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні.

Станом на обід 2 грудня у Чорному морі не було зафіксовано ворожих ракетоносіїв.

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