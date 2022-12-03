У Росії більше ніж 20 крилатих ракет у Чорному морі, - ОК "Південь"
У Чорному морі російський агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети
Про це в етері телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами Гуменюк, у Чорному морі 4 ракетоносії.
"Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань. Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги", - заявили в ОК "Південь".
- Раніше в ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні.
- Станом на обід 2 грудня у Чорному морі не було зафіксовано ворожих ракетоносіїв.
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