У Росії чергова авіакатастрофа: на Кубані розбився літак Ан-2, пілоти загинули
У Краснодарському краї РФ Ан-2 зіткнувся з лінією електропередач та зазнав аварії – обидва пілоти загинули
Про це повідомляє російський "Інтерфакс", з посиланням на прес-службУ ГУ МНС Росії по регіону.
"О 22:30 надійшла інформація, що у Новокубанському районі, в районі станиці Прочноокопської, внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2", - йдеться у повідомленні.
На місці падіння літака займання не було. Руйнування будов немає. Працювало 31 особа та 11 одиниць техніки.
Джерела "Інтерфаксу" повідомили, що обидва пілоти літака загинули.
"Внаслідок падіння обидва пілоти загинули", - сказав співрозмовник агентства.
- Відзначимо, що це вже п'ятий випадок авіакатастроф у Росії впродовж місяця. 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.
- 21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.
- Також у Якутії зник 21 червня літак Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром, який вранці вилетів за маршрутом Ус-Хатинг (Якутськ) - Вертикальний (Кобяйський район) - Ус Хатинг, але так і не прибув до місця призначення.
- 22 червня "зник з радарів" Ан-30 у Якутії. Літак виявлено за 70 км від населеного пункту Оленьок, люди на борту живі, троє постраждали. Борт здійснив жорстку посадку через повне закінчення палива - двигуни Ан-30 раптово зупинилися, тому довелося здійснювати екстрену посадку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе