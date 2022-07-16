У Росії чергова авіакатастрофа: на Кубані розбився літак Ан-2, пілоти загинули

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", з посиланням на прес-службУ ГУ МНС Росії по регіону.

"О 22:30 надійшла інформація, що у Новокубанському районі, в районі станиці Прочноокопської, внаслідок зіткнення з ЛЕП під час посадки сталося падіння літака Ан-2", - йдеться у повідомленні.

На місці падіння літака займання не було. Руйнування будов немає. Працювало 31 особа та 11 одиниць техніки.

Джерела "Інтерфаксу" повідомили, що обидва пілоти літака загинули.

"Внаслідок падіння обидва пілоти загинули", - сказав співрозмовник агентства.

Відзначимо, що це вже п'ятий випадок авіакатастроф у Росії впродовж місяця. 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.

Також у Якутії зник 21 червня літак Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром, який вранці вилетів за маршрутом Ус-Хатинг (Якутськ) - Вертикальний (Кобяйський район) - Ус Хатинг, але так і не прибув до місця призначення.

22 червня "зник з радарів" Ан-30 у Якутії. Літак виявлено за 70 км від населеного пункту Оленьок, люди на борту живі, троє постраждали. Борт здійснив жорстку посадку через повне закінчення палива - двигуни Ан-30 раптово зупинилися, тому довелося здійснювати екстрену посадку.

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