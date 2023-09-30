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У Росії на 20% збільшать витрати на утримання Путіна

30 вересня, 2023 субота
04:20
Світ путін

Найближчі три роки витрати на утримання Путіна становитимуть 74,7 млрд рублів, що на 20% більше, аніж у попередній період

Про це пише Moscow Times.

Утримання президента Росії Володимира Путіна в найближчі три роки коштуватиме російським платникам податків 74,7 млрд рублів. Таку суму на "функціонування" лідера держави уряд заклав у проєкт федерального бюджету на 2024-26 рр., який у п'ятницю, 29 вересня, було внесено до держдуми.

Порівняно з попереднім 3-річним бюджетом витрати на Путіна збільшаться на 20%, або 12,79 млрд рублів, випливає з пояснювальної записки до документа, розміщеної на базі нижньої палати парламенту.

2024 року на "функціонування президента та його адміністрації" бюджет виділить 24,64 млрд рублів, 2025-го – 24,65 млрд, 2026-го – 25,74 млрд.

Витрати стануть більше на 4,66 млрд рублів у 2024 році (+23%), на 4,055 млрд – у 2025-му (+19%) і на 4,087 млрд – у 2026-му (+19%).

Сумарно за три роки Путін обійдеться скарбниці у суму, порівнянну з річним бюджетом середнього російського регіону – наприклад, Іванівської області (73,3 млрд. рублів) або Курганської області (74,6 млрд. рублів).

На утримання президента витрачатимуть більше коштів, аніж на цілі галузі та державні програми Росії: майже в 5 разів більше, ніж на федеральний проєкт з розвитку штучного інтелекту і в 20 разів більше, ніж на проєкт із забезпечення медицини кваліфікованими кадрами.

Зростання витрат на президента стане рекордним серед усіх гілок влади. Так, асигнування на утримання апарату уряду в 2024 році збільшаться лише на 9%, до 10,655 млрд рублів.

Фінансування ради федерації взагалі планується "заморозити" – 7,795 млрд рублів у 2024 році. Утримання державної думи і 450 її депутатів коштуватиме бюджету 15,086 млрд рублів і зросте порівняно з попереднім 3-річним бюджетом лише на 3,6%.

"Інші органи" федеральної влади "з'їдять" 835,2 млрд рублів – на 43,2 млрд, або 5,4% більше, ніж було закладено в ухвалений рік тому закон про бюджет.

  • Нещодавно стало відомо, що частка військових витрат у проєкті федерального бюджету на 2024 рік зросте до 10,8 трлн рублів з 6,4 трлн рублів цього року – або до 6% з 3,9% ВВП.
  • За розрахунками Forbes, вартість одного дня великої війни з Україною для Росії складає близько 300 млн доларів. Загалом за півтора року РФ витратила понад 167 млрд доларів

Росія
Володимир Путін
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