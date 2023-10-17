У Росії намагаються приховати втрати і провали у війні з Україною, - ISW
У Росії воєнні блогери продовжують скаржитися на приховування інформації про значні втрати особового складу й техніки та провали на фронті
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Так, низка російських блогерів розкритикували неназваного соратника російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового, який, як повідомляється, нещодавно був звільнений з командної посади за військові невдачі під Бахмутом, за те, що у вересні 2023 року російські війська (імовірно, в районі Бахмута) втратили 1500 осіб.
Також повідомляється, що російським ЗМІ та воєнкорам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні. За даними експертів ISW, у російських медіа публікується лише 10-20% від усієї інформації, решту приховують від громадськості з різних причин.
- Впродовж доби 15 жовтня ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ, літак, гелікоптер, десятки бронемашин.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що противник зазнав втрат у декілька тисяч особового складу за дні бойових загострень під Авдіївкою і провалив свій план взяття міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.5Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе