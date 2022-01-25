У Росії Навального внесли до списку терористів і екстремістів

Про це повідомляє Інтерфакс.



Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти фігурантів цього списку і припиняють їх обслуговування.



Також відомо, що крім Навального в список потрапили його найближчі прихильники Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.



Нагадаємо, у вересні 2021 року на Навального завели чергову кримінальну справу. Цього разу його підозрюють у створенні екстремістської спільноти.



Навальний вже рік як перебуває у в'язниці у давній справі про шахрайство. Йому змінили термін з умовного на реальний після того, як він повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався від наслідків хімічного отруєння в серпні 2020 року.



Тоді під час перельоту з Томська до Москви він втратив свідомість, після чого впав у кому. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння. Але через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили отруєння речовиною типу "Новічок".

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