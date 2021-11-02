У Росії назвали "вкиданням" знімки від Politico про нарощування військ біля кордону з Україною
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням"
Про це він заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна.
"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати і в цілому на них не варто звертати ніякої уваги, тому що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю і так далі. Сама ця якість найкращим чином свідчить про те, що не потрібно витрачати час на знайомство з такими вкиданнями", - сказав Пєсков.
За його словами, пересування військової техніки або підрозділів по території Росії - це виключно російська справа.
"Росія ні для кого не представляє небезпеки. Але Росія - це країна, яка на тлі агресивних експансіоністських тенденцій особливо з боку НАТО і ряду інших країн, завжди приймала і буде далі вживати заходів з забезпечення своєї власної безпеки", - додав Пєсков.
- Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- У свою чергу, Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських сил до кордону з Україною.
- Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
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