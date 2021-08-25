"У Росії палає": Кулеба назвав "істеричною" реакцію РФ на Кримську платформу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає "істеричною" реакцію Росії після саміту Кримської платформи
Про це він написав у Facebook.
За словами Кулеби, у історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. Після цього вже вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у 50 країнах світу.
"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - наголосив він.
Міністр зазначив, що звістка про проведення саміту в Києві продовжує поширюватися світом.
"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - додав він.
- Нагадаємо, у Києві 23 серпня пройшов перший саміт "Кримської платформи" - ініціативи щодо деокупації півострова.
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