У Росії почались проблеми з доступом до Вікіпедії, - GlobalCheck
У Росії почались проблеми з доступом до Вікіпедії, моніторинговий проєкт GlobalCheck припускає, що це може бути як блокування з боку російської влади, так і з боку самого ресурсу
Про це йдеться у телеграмі GlobalCheck.
Блокування почалося о 3 годині ночі за московським часом. Спочатку моніторинговий проєкт припустив, що це може бути блокування сайту російським урядом.
Пізніше GlobalCheck заявили, що одночасно з погіршенням доступності в Росії, Downdetector зафіксував проблеми з доступом і в інших країнах. За даними сервісу, за кілька годин Вікіпедія знову стала доступною в усіх країнах, окрім РФ.
"Ми припускаємо, що Вікіпедія з якихось причин заблокувала частину саме російських IP-адрес (наприклад, з метою боротьби з DDoS-атакою), і досі не припинила їх блокувати", - пише GlobalCheck.
Представники російського уряду та американський фонд Wikimedia, який володіє Вікіпедією, не прокоментували проблеми з сайтом.
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