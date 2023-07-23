У Росії почались проблеми з доступом до Вікіпедії, - GlobalCheck

Про це йдеться у телеграмі GlobalCheck.

Блокування почалося о 3 годині ночі за московським часом. Спочатку моніторинговий проєкт припустив, що це може бути блокування сайту російським урядом.

Пізніше GlobalCheck заявили, що одночасно з погіршенням доступності в Росії, Downdetector зафіксував проблеми з доступом і в інших країнах. За даними сервісу, за кілька годин Вікіпедія знову стала доступною в усіх країнах, окрім РФ.

"Ми припускаємо, що Вікіпедія з якихось причин заблокувала частину саме російських IP-адрес (наприклад, з метою боротьби з DDoS-атакою), і досі не припинила їх блокувати", - пише GlobalCheck.

Представники російського уряду та американський фонд Wikimedia, який володіє Вікіпедією, не прокоментували проблеми з сайтом.