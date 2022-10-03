У Росії почалися суперечності, які можна окреслити як внутрішня "війна", - військовий експерт Бадрак
Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що Путін підвищує ставки, але в його оточенні вже є розбіжності, які виникли на тлі провалів з мобілізацією та успіхів ЗСУ
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Суперечності, які виникли між наближеними до Путіна Кадировим і Пригожиним, свідчать про певну розбіжність й суперництво, що може бути після Путіна. Якщо проаналізувати діяльність Кадирова, то він передусім опікується своїм майбутнім і своїм виживанням. Не таємниця, що його ненавидять у Чечні й у разі падіння злочинного режиму Путіна, Кадиров так само може впасти", - зауважив Бадрак.
За його словами, це чітко усвідомлює інша людина з людськими ресурсами та зброєю - Євген Пригожин.
"Пригожин визнав, що саме він створив ПВК Вагнера і зробив він це для того, щоб дати сигнал Путіну, що на нього можна покластися. Ще є спецслужбісти, які помовчують, і це свідчить про те, що суперечності наблизилися до того, що ситуацію можна окреслити як внутрішня "війна" в Росії на тлі провалів з мобілізацією й на тлі успіхів ЗСУ", - додав Бадрак.
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