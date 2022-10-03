Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Суперечності, які виникли між наближеними до Путіна Кадировим і Пригожиним, свідчать про певну розбіжність й суперництво, що може бути після Путіна. Якщо проаналізувати діяльність Кадирова, то він передусім опікується своїм майбутнім і своїм виживанням. Не таємниця, що його ненавидять у Чечні й у разі падіння злочинного режиму Путіна, Кадиров так само може впасти", - зауважив Бадрак.

За його словами, це чітко усвідомлює інша людина з людськими ресурсами та зброєю - Євген Пригожин.

"Пригожин визнав, що саме він створив ПВК Вагнера і зробив він це для того, щоб дати сигнал Путіну, що на нього можна покластися. Ще є спецслужбісти, які помовчують, і це свідчить про те, що суперечності наблизилися до того, що ситуацію можна окреслити як внутрішня "війна" в Росії на тлі провалів з мобілізацією й на тлі успіхів ЗСУ", - додав Бадрак.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У рішенні йдеться, що окуповані території загарбники вважатимуть прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною" мовою на окупованих територіях загарбники проголосили російську.

Конституційний суд України вимагає припинити членство конституційного суду РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя через підтримку цим судом спроби анексії Росією територій України

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