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Спроба анексії Росією територій України: КСУ вимагає виключити КС Росії зі Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

3 жовтня, 2022 понедiлок
19:23
війна з Росією КСУ

Конституційний суд України вимагає припинити членство конституційного суду РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя через підтримку цим судом спроби анексії Росією територій України

Про це повідомляє сайт КСУ.

"3 жовтня виконувач обов'язків голови Конституційного Суду України Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя та учасників 5-го Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство КС Росії в цій усесвітній організації. Як відомо, КС Росії вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій", - йдеться у повідомленні.

КСУ також навів повний текст листа членам ВККП:

"Саме напередодні 5-го Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, темою якого є "Конституційне правосуддя та мир", один із членів Усесвітньої конференції конституційного правосуддя (WCCJ) знову вдався до дій, які цілком несумісні з цілями WCCJ.

2 жовтня 2022 року Конституційний Суд Російської Федерації, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму Росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену Путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей.

Своєю дією конституційний суд Російської Федерації продовжує сприяти жорстокій війні Росії проти України, призводячи до численних смертей, звірств, виправдовує військову агресію, геноцид української нації та інші злочини за міжнародним правом, допомагаючи Путіну стерти українську національну ідентичність і воювати до останнього українця.

Конституційний Суд Російської Федерації не можна надалі сприймати як орган правосуддя, що є вірним додержанню демократії, людських прав і правовладдя як на національному, так і міжнародному рівнях. Ця російська інституція перетворилася на слугу імперіалістичного режиму Путіна, що має всі ознаки класичного поняття тиранії та сучасної концепції фашизму.

Від імені Конституційного Суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство конституційного суду Російської Федерації, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу Путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у Всесвітній конференції конституційного правосуддя було припинено.

  • Раніше, 30 вересня, президент РФ Володимир Путін виступив із промовою та підписав із гауляйтерами окупованих територій України "угоди" про "включення" Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ.
  • Усі члени ЄС заявили, що не визнають і ніколи не визнають незаконну анексію територій України Росією.
  • Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.
  • Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про спробу анексії Росією українських територій 30 вересня та прохання активізувати справу проти РФ.
  • 2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У рішенні йдеться, що окуповані території загарбники вважатимуть прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною" мовою на окупованих територіях загарбники проголосили російську.

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