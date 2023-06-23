У Росії почалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Він один з найбільших у Євразії
У п'ятницю, 23 червня, на Камчатці розпочалось виверження вулкана Ключевська Сопка
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інформацію про виверження вулкана Ключевська Сопка підтвердили в Інституті вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.
Росіяни також публікують відео з виверженням вулкана.
Ключевська Сопка
Ключевська Сопка - це стратовулкан висотою більше ніж 4,7 тис. метрів над рівнем моря. Вулкан розташований у Росії, на Камчатці.
Він є одним з найвищих і один з найактивніших вулканів Євразії. На вершині лежать вічні сніги й льодовики.
У вересні 2022 року на Ключевській Сопці загинули 9 російських туристів.
У листопаді після землетрусу вулкан почав викидати вулканічні бомби.
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