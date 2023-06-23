У Росії почалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Він один з найбільших у Євразії

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про виверження вулкана Ключевська Сопка підтвердили в Інституті вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.

Росіяни також публікують відео з виверженням вулкана.

Ключевська Сопка

Ключевська Сопка - це стратовулкан висотою більше ніж 4,7 тис. метрів над рівнем моря. Вулкан розташований у Росії, на Камчатці.

Він є одним з найвищих і один з найактивніших вулканів Євразії. На вершині лежать вічні сніги й льодовики.

У вересні 2022 року на Ключевській Сопці загинули 9 російських туристів.

У листопаді після землетрусу вулкан почав викидати вулканічні бомби.