У Росії повідомляють про дрони в Московській та Смоленській областях

Про це повідомляє російський telegram-канал Baza.

Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. Рух для автомобілів поряд із заводом перекрили.

За повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.