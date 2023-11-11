У Росії повідомляють про дрони в Московській та Смоленській областях
У місті Коломна, що у Московській області, повідомляють про звуки вибухів та, ймовірно, збитий безпілотник. Також дрон виявили у Смоленській області
Про це повідомляє російський telegram-канал Baza.
Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. Рух для автомобілів поряд із заводом перекрили.
За повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.
- Також напередодні у російському Тамбові пролунав вибух та почалася пожежа на пороховому заводі.
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