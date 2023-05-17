Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Росії розробників гіперзвукових ракет заарештували за держзраду

У Росії розробників гіперзвукових ракет заарештували за держзраду

17 травня, 2023 середа
23:45
Світ

Трьох учених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, почергово заарештували за звинуваченням у держзраді

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Також у вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист. У ньому повідомили про арешт за підозрою в держзраді Валерія Звегінцева – доктора технічних наук та головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

Із 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його керівника, директора ІТПМ Олександра Шиплюка, помістили в СІЗО "Лефортово" ще торік у серпні – через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунули звинувачення за тією самою статтею. 

За даними ЗМІ, Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Шиплюк останніми роками також працював над захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні російської академії наук кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включаючи ексочільника, академіка РАН Олександра Асєєва. Один з учених помер у московському СІЗО невдовзі після арешту.

Читайте також: ЗРК Patriot неможливо знищити. Російський міф про невразливість ракет "Кинджал" зруйновано. Колонка Сергія Згурця

У Кремлі затримання вчених не коментують. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у середу, 17 травня, заявив, що "працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції". 

"Це дуже серйозне звинувачення", – сказав він, додавши, що визнати людину винуватою може лише суд.

Про створення в Росії гіперзвукової зброї Путін оголосив 1 березня 2018 року під час послання до Федеральних зборів. У презентації з демонстрацією запусків територією США Путін показав депутатам, сенаторам і чиновникам протикорабельну ракету "Циркон" і міжконтинентальну балістичну ракету "Авангард". Тоді ж він представив гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал". За словами Путіна, ця ракета "гарантовано долає" не лише наявні, а й перспективні системи ППО та ПРО.

  • 4 травня командування Збройних Сил України оголосило, що збило російську ракету "Кинжал" за допомогою американської системи ППО Patriot. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив Пентагон.
Росія
Читайте також:
Сергей Лавров
17 травня, 2023 середа
У МЗС РФ пригрозили ескалацією через постачання Україні літаків та далекобійних ракет
17 травня, 2023 середа
Лавров розповів про сигнали, які РФ отримує від Заходу щодо дипломатичного врегулювання в Україні
17 травня, 2023 середа
"Погляньте на правила": Індія відповіла Боррелю на обіцянку припинити імпорт переробленої російської нафти
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
17 травня
23:52
Ерлінг Холанд та Едер Мілітао (праворуч), Манчестер Сіті -Реал
"Манчестер Сіті" - "Реал" 4:0: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
23:51
Бернарду Сілва та Давід Алаба (ліворуч), Манчестер Сіті - Реал
"Ман Сіті" знищив "Реал" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
23:38
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня
23:15
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі оголосила про відкриття модного дому Atelier Jolie
22:59
(ЗБІР ЗАКРИТО) "Активно готуємося робити смерть ворогам": збираємо на два тепловізори мінометній батареї 47 ОМБр
22:34
Оновлено
В Одесі прогриміли вибухи
22:29
Оновлено
Обстріл Херсонської області
Російські терористи вбили 5-річну дитину на Херсонщині
22:24
Златан Ібрагімович
"Мілан" готується до масштабного розпродажу футболістів після вильоту з Ліги чемпіонів
22:19
Парламент Естонії
Естонський парламент підтримав прагнення України до членства в НАТО
21:54
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Промоутер заінтригував можливою датою бою Усик - Ф'юрі
21:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗРК Patriot неможливо знищити. Російський міф про невразливість ракет "Кинджал" зруйновано. Колонка Сергія Згурця
21:40
Шахтар, Ліга Європи, Ярослав Ракицький
"24 лютого розставило все по місцях", - Ракицький відверто висловився про гру в Росії та війну
21:30
"Перемога кується в тилу": десантники, яким Порошенко привіз техніку, розповіли, як готуються до наступу
21:05
Голодомор
Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Винищувачі F-16: Велика Британія і Нідерланди вимагають, Німеччина відмовляється, а США гальмують. Світові ЗМІ про Україну 17 травня
20:52
Україна конфіскувала активи колаборанта Сальдо
20:39
Оновлено
Лі Хуей
У МЗС розповіли подробиці візиту спецпредставника Китаю Лі Хуея в Україну
20:39
Ексклюзив
УПЦ МП
Харківська райрада прийняла звернення про ліквідацію та перегляд договорів оренди з УПЦ МП, - депутатка Куц
20:27
Саміт ЄС, Україна
Учасники саміту Ради Європи закликали РФ вивести війська з трьох країн - підсумкова декларація
20:07
Ремонт бронетехніки та розробка зброї: Укроборонпром і Rheinmetall оголосили про створення спільного підприємства
20:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Віктор Павлік, Репяхова і перепустки
19:54
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
19:51
кримськотатарський прапор
У Криму окупанти напередодні Дня пам'яті жертв геноциду застерігають кримських татар про неприпустимість пікетів і мітингів
19:40
Ексклюзив
Боярчук інфляція
Щоб запустити двигун економічного зростання, Україні треба побудувати верховенство права, - Боярчук
19:15
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Букмекери спрогнозували, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
19:04
Оновлено
Збройні Сили України
ЗСУ обстріляли російський пункт управління, 4 склади, артилерійський підрозділ та 2 засоби ППО, - Генштаб
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 448 дня війни: ЗСУ ліквідували вже понад 200 тис. окупантів, а Польща передала Україні майже всі свої "міги"
18:29
«Білий Янгол»
Весілля Білих янголів: на Донеччині побралися поліцейські, які евакуюють людей з районів бойових дій
18:24
Ексклюзив
міна, розмінування
Потрібно 60 років, щоб очистити всю територію України від вибухонебезпечних предметів, - менеджер ГО "Асоціація саперів України" Кустовська
18:22
радіація
РФ запустила фейк про підвищення рівня радіації в Україні та за її межами
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Орбан і його "європейська єдність"
17:59
Артем Довбик, збірна України
Найдорожчий форвард України Довбик розпочав переговори з французьким топ-клубом
17:51
зенітно ракетний комплекс Patriot
США направили в Україну інспекторів для оцінки стану нібито пошкодженої системи Patriot, – CNN
17:47
Наказав обстрілювати житлові квартали Херсона: підполковнику Чорноморського флоту РФ Жарких оголосили підозру
17:42
Оновлено
зерновий термынал
Ердоган підтвердив, що дію "зернової угоди" продовжено, відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія
17:27
потяг
Рейс Київ — Будапешт — Відень повертається до звичних розкладів руху після аварії на угорській залізниці
17:26
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Ломаченко посперечався з абсолютним чемпіоном через "брудні" звинувачення на свою адресу
17:20
Оновлено
ВАКС: затримання ексочільника Верховного Суду Князєва є законним
17:14
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме подальшу допомогу ЄС Україні, і назвав три причини
17:10
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Білоруський громадський діяч Бульба пояснив, чому білорусів не забирають на війну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV