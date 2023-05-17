Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також у вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист. У ньому повідомили про арешт за підозрою в держзраді Валерія Звегінцева – доктора технічних наук та головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

Із 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його керівника, директора ІТПМ Олександра Шиплюка, помістили в СІЗО "Лефортово" ще торік у серпні – через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунули звинувачення за тією самою статтею.

За даними ЗМІ, Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Шиплюк останніми роками також працював над захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні російської академії наук кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включаючи ексочільника, академіка РАН Олександра Асєєва. Один з учених помер у московському СІЗО невдовзі після арешту.

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У Кремлі затримання вчених не коментують. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у середу, 17 травня, заявив, що "працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції".

"Це дуже серйозне звинувачення", – сказав він, додавши, що визнати людину винуватою може лише суд.

Про створення в Росії гіперзвукової зброї Путін оголосив 1 березня 2018 року під час послання до Федеральних зборів. У презентації з демонстрацією запусків територією США Путін показав депутатам, сенаторам і чиновникам протикорабельну ракету "Циркон" і міжконтинентальну балістичну ракету "Авангард". Тоді ж він представив гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал". За словами Путіна, ця ракета "гарантовано долає" не лише наявні, а й перспективні системи ППО та ПРО.