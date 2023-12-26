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Головна Культура У Росії творця "Масяні" Куваєва оголосили в розшук

У Росії творця "Масяні" Куваєва оголосили в розшук

26 грудня, 2023 вiвторок
14:00
Культура На фото: автор "Масяні" Олег Куваєв

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук творця серіалу "Масяня" Олега Куваєва, який критикує російську владу та війну в Україні та з 2006 року живе в Ізраїлі

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук петербурзького мультиплікатора, автора мультсеріалу "Масяня" Олега Куваєва, стосовно якого у жовтні 2023 року порушили кримінальну справу. Приводом для цього став епізод "Масяні", в якому вона нібито закликає російських солдатів здаватися в полон ЗСУ. 

Масяня, Олег Куваєв

Фото: скриншот bazа

 

Мультиплікатору загрожує до 6 років ув'язнення.

Творець мультику про Масяню Олег Куваєв виїхав з Росії до Ізраїлю у 2006 році. Після початку повномасштабного вторгнення він випустив кілька антивоєнних епізодів "Масяні" з різкою критикою дій російських військ та президента Володимира Путіна.

19 жовтня стало відомо, що стосовно Олега Куваєва порушено кримінальну справу про "публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

Один із антивоєнних епізодів Масяні називався "Санкт-Маріубург". У ньому китайські війська бомбили російські міста, щоб "очистити Росію від фашистів". Назва відсилає до зруйнованого росіянами Маріуполя, де росіяни вчиняли масові вбивства українського цивільного населення.

21 березня 2022 року вийшов 160-й епізод культового мультсеріалу, також був присвячений жорсткій критиці війни в Україні. Він закінчувався самогубством Путіна, якому головна героїня принесла самурайський меч.

У травні вийшла ще одна серія Масяні з критикою Путіна і війни з Україною. Вона розповідала, як правильно подати причини широкомасштабної агресії Росії в Україні дітям.

Через декілька днів Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу, проте це не завадило набрати цьому епізоду вже 5,5 млн переглядів.

Кримінал
Росія
підтримка України
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