У Росії творця "Масяні" Куваєва оголосили в розшук

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук петербурзького мультиплікатора, автора мультсеріалу "Масяня" Олега Куваєва, стосовно якого у жовтні 2023 року порушили кримінальну справу. Приводом для цього став епізод "Масяні", в якому вона нібито закликає російських солдатів здаватися в полон ЗСУ.

Фото: скриншот bazа

Мультиплікатору загрожує до 6 років ув'язнення.

Творець мультику про Масяню Олег Куваєв виїхав з Росії до Ізраїлю у 2006 році. Після початку повномасштабного вторгнення він випустив кілька антивоєнних епізодів "Масяні" з різкою критикою дій російських військ та президента Володимира Путіна.

19 жовтня стало відомо, що стосовно Олега Куваєва порушено кримінальну справу про "публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

Один із антивоєнних епізодів Масяні називався "Санкт-Маріубург". У ньому китайські війська бомбили російські міста, щоб "очистити Росію від фашистів". Назва відсилає до зруйнованого росіянами Маріуполя, де росіяни вчиняли масові вбивства українського цивільного населення.

21 березня 2022 року вийшов 160-й епізод культового мультсеріалу, також був присвячений жорсткій критиці війни в Україні. Він закінчувався самогубством Путіна, якому головна героїня принесла самурайський меч.

У травні вийшла ще одна серія Масяні з критикою Путіна і війни з Україною. Вона розповідала, як правильно подати причини широкомасштабної агресії Росії в Україні дітям.

Через декілька днів Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу, проте це не завадило набрати цьому епізоду вже 5,5 млн переглядів.