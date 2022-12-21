У Росії відібрали ЧЄ з ковзанярського спорту та шорт-треку
Міжнародний союз ковзанярів прийняв рішення відібрати у РФ право проведення ЧЄ з ковзанярського спорту та шорт-треку
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
"Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів Росії", — зазначено в повідомленні Міжнародного союзу ковзанярів.
В ISU також оголосили про розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.
"Дякуємо світовій ковзанярській спільноті та міжнародним партнерам за підтримку України та непохитну позицію щодо мирної місії спорту! РФ та Білорусь мають бути ізольовані від спорту допоки триває війна в Україні", - пишуть у Міністерстві молоді та спорту.
- У жовтні збірну Росії відсторонили від участі в чемпіонаті світу з дзюдо в Узбекистані.
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