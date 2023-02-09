У Росії відібрали чемпіонат світу з водних видів спорту
Чемпіонат світу з водних видів спорту, який мав відбутися у 2025 році у Казані, перенесли до Сингапуру
Про це повідомляє Міжнародна федерація водних видів спорту.
"Ми раді оголосити, що наш головний захід пройде у Сингапурі. Тут є все, чим ми сподіваємося поділитися з нашими спортсменами: об'єкти світового класу, досвід проведення заходів на найвищому рівні та комплексний підхід до водних видів спорту", - заявив президента FILA Хусейн аль-Мусаллам.
Казань обрали місцем проведення чемпіонату світу з водних видів спорту у липні 2019 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України FILA відсторонила від участі у своїх змаганнях росіян.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту розігруються медалі в плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному полу.
- 25 січня матч за Суперкубок УЄФА-2023, який мав пройти у Казані було перенесено в Афіни.
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