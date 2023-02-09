Про це повідомляє Міжнародна федерація водних видів спорту.

"Ми раді оголосити, що наш головний захід пройде у Сингапурі. Тут є все, чим ми сподіваємося поділитися з нашими спортсменами: об'єкти світового класу, досвід проведення заходів на найвищому рівні та комплексний підхід до водних видів спорту", - заявив президента FILA Хусейн аль-Мусаллам.

Казань обрали місцем проведення чемпіонату світу з водних видів спорту у липні 2019 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України FILA відсторонила від участі у своїх змаганнях росіян.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту розігруються медалі в плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному полу.