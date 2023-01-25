У Росії відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив російській Казані право на проведення Суперкубка УЄФА-2023 ще 2 роки тому, проте зараз у країни-агресора відібрали цей турнір.

Новим містом, де розіграють Суперкубок, УЄФА обрав грецькі Афіни.