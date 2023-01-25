У Росії відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА
Суперкубок УЄФА-2023, який мав пройти у російській Казані, перенесений в Афіни
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив російській Казані право на проведення Суперкубка УЄФА-2023 ще 2 роки тому, проте зараз у країни-агресора відібрали цей турнір.
Новим містом, де розіграють Суперкубок, УЄФА обрав грецькі Афіни.
- Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.
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