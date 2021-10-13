У Росії відібрали медаль в історичній для України естафеті Олімпіади-2014
Жіночу збірну Росії з біатлону позбавили срібла Олімпійських ігор-2014 у Сочі через дискваліфікацію Ольги Зайцевої за допінг
Про це свідчать дані офіційного сайту Міжнародного союзу біатлоністів.
В оновлених фінішних протоколах вказано, що результати Ольги Зайцевої анульовані за рішення Міжнародного олімпійського комітету. Раніше росіянку довічно дискваліфікували за вживання допінгу.
У Сочі біатлоністка завоювала срібло в жіночій естафеті, посіла 28-ме місце в спринті, 11-те в гонці переслідування, 15-те в індивідуальній гонці, 23-тє у мас-старті та 5-те в змішаній естафеті.
У естафеті разом з Ольгою Зайцевою за Росію виступали Яна Романова, Катерина Шумілова та Ольга Вілухіна.
Відібране у росіянок срібло віддали Норвегії, бронзу отримає Чехія. Золото у естафеті в Сочі вперше в історії виграла збірна України, за яку виступали Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.
- 2 лютого стало відомо, що колишньому президенту Міжнародного союзу біатлоністів норвежцю Андресу Бессебергу загрожує 10 років в'язниці за приховування фактів вживання росіянами допінгу.
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