Тому що дійсно головною темою було системне цькування будь-яких проявів на РФ незгоди з війною.

Витягли відразу кілька історій. В одній побили якихось "учасників СВО", в іншій — жінка лаялася, щоб не плели маскувальні сітки для СВО на дитячому майданчику, в третій — дядько наїхав на підлітка з кепкою в літерах "Z".

До речі, якщо хтось хоче побачити справжнє цькування, то варто почитати, що пишуть згаданій вище жінці. Вона висловилася в тому сенсі, що не готова міняти чоловіка на "Ладу-Каліну" в безумній війні Кремля. Погрожують зґвалтувати її і її малолітніх дітей, порізати. Там такі глибини "русской душі" відкриваються, що Достоєвський ще пару романів написав би.

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А ще був штраф за висловлювання досить відомого персонажа, що тих, хто поперся воювати в Україну, треба прибити. Навіть витягли справу торішню, ще за березень, коли російський поліцай намагався засудити пенсіонера за "Слава Україні!", але отримав штраф на покриття судових витрат протилежної сторони.

Всі справи — з різних регіонів РФ. Навіть час різний. Більшість учасників вже отримали судові вироки, штрафи. Але весь поточний тиждень на провідних російський ток-шоу їх ялозили. Вимагали переглянути й збільшити покарання. І в трьох випадках я вже бачила повідомлення, що почали перегляд справ.

До чого це я розказую? До того, що забудьте все, що ви знали про РФ останніх 20-30 років. І терміново читайте про сталінський СРСР. Тому що буквально за пару місяців вони відродять ГУЛАГ з усіма практиками НКВД. Все до того рухається.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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