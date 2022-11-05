У Росії вже почалась боротьба не за перемогу у війні, а за утримання влади, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що падіння Херсона й атаки у відповідь по російських містах ракетами ATACMS кардинально змінять політичну ситуацію в Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми бачимо атаки Кадирова та Пригожина на російських генералів. Путін спустив цих собак, щоб у суспільній свідомості вину за поразки під Києвом та Харковом перекласти на військових. Повна аналогія з гітлерівськими часами! Путін спустив навмисне цих псів, щоб вони переконували народ у тому, що винні генерали. Та пси вже виросли у великих вовків, які показують ікла самому Путіну", - підкреслив Піонтковський.
Політолог додав, що у Росії вже почалась боротьба не за те, як перемогти Україну, а за те, як втримати владу та власність у країні, що зазнає поразки.
"У Росії вже йде боротьба, як захопити владу у країні, що зазнає поразки. Про це думають не лише Пригожин з Кадировим. Тобто атмосфера громадянської війни між збройними загонами еліти нагнітається вже зараз. А звільнення Херсона стане тригером конфлікту", - зауважив Піонтковський.
- Російські окупанти намагаються використати мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області, але це не матиме успіху.
- Росія, ймовірно, намагається забезпечити військовий вишкіл для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову, однак не має ресурсів на підготовку всередині власної країни
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