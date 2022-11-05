Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо атаки Кадирова та Пригожина на російських генералів. Путін спустив цих собак, щоб у суспільній свідомості вину за поразки під Києвом та Харковом перекласти на військових. Повна аналогія з гітлерівськими часами! Путін спустив навмисне цих псів, щоб вони переконували народ у тому, що винні генерали. Та пси вже виросли у великих вовків, які показують ікла самому Путіну", - підкреслив Піонтковський.

Політолог додав, що у Росії вже почалась боротьба не за те, як перемогти Україну, а за те, як втримати владу та власність у країні, що зазнає поразки.

"У Росії вже йде боротьба, як захопити владу у країні, що зазнає поразки. Про це думають не лише Пригожин з Кадировим. Тобто атмосфера громадянської війни між збройними загонами еліти нагнітається вже зараз. А звільнення Херсона стане тригером конфлікту", - зауважив Піонтковський.