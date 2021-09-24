У Росії загинули п'ятеро альпіністів під час сходження на гору Ельбрус

Про це передає Інтерфакс.

У МНС Росії повідомили, що група альпіністів із 19 осіб, що піднялися на Ельбрус на висоту 5400 метрів, запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

Згодом, рятувальники заявили, що п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії.

Проте у ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам.

У відомстві додали, що о 02:45 пошуково-рятувальна операція на горі Ельбрус повністю завершена.

Всього до робіт були залучені майже 70 осіб і 16 одиниць техніки.

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