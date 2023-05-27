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У Росії заявили про атаку дронів на нафтопровід у Псковській області

27 травня, 2023 субота
10:56
Війна з Росією Росія

Вранці 27 травня два дрони-камікадзе атакували станцію перекачування нафти компанії у Псковській області

Про це повідомили в telegram-каналі російських ЗМІ.

Вибух стався рано вранці в Невельському районі Псковської області поблизу села Литвинове, заявив губернатор регіону Михайло Ведерников.

Зазначається, що за його даними, було здійснено атаку двох безпілотників. У результаті пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу, ніхто не постраждав.

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За інформацією, близько п'ятої ранку безпілотники впали на території нафтоперекачувальної станції "Транснефти" і вибухнули. Унаслідок цього було пошкоджено фасади та скління трьох адміністративних будівель. 

  • Пізно ввечері 22 травня в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляють про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
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зброя
безпілотник
Військові новини
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