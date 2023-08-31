У Росії заявили про "розгром" українських диверсантів, які нібито проникли у Брянську область для терактів

Про це пише російське видання РІА Новини.

"ФСБ, МВС та Росгвардія розгромили групу українських диверсантів, яка складається з кадрових співробітників СБУ, військовослужбовців ГУР та Служби спеціальних операцій міноборони України", - йдеться у повідомленні.

За словами російських пропагандистів, диверсанти проникли на територію РФ та планували теракти на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.

Повідомляється, що кожен диверсант нібито мав із собою "значний багаж різних засобів поразки": автомати, вибухові пристрої, гранати.

"У ході бою в Невельському районі Брянської області двох бойовиків ліквідовано, п'ятьох затримано", - пише російське пропагандистське видання.