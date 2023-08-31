У Росії заявили про "розгром" українських диверсантів, які нібито проникли у Брянську область для терактів
У РФ повідомили, що ФСБ, МВС та Росгвардія буцімто розгромили групу українських диверсантів, які, за словами пропагандистів, проникли на територію Росії та планували теракти
Про це пише російське видання РІА Новини.
"ФСБ, МВС та Росгвардія розгромили групу українських диверсантів, яка складається з кадрових співробітників СБУ, військовослужбовців ГУР та Служби спеціальних операцій міноборони України", - йдеться у повідомленні.
За словами російських пропагандистів, диверсанти проникли на територію РФ та планували теракти на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.
Повідомляється, що кожен диверсант нібито мав із собою "значний багаж різних засобів поразки": автомати, вибухові пристрої, гранати.
"У ході бою в Невельському районі Брянської області двох бойовиків ліквідовано, п'ятьох затримано", - пише російське пропагандистське видання.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували заяву міністерства оборони РФ про те, що в ніч проти 30 серпня у Чорному морі знищили катери з українськими десантними групами.
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