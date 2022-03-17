У росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу

Про це повідомляє росбалт з посиланням на повідомлення відомства.

"Мінфін рф інформує, що платіжне доручення про виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик з терміном погашення у 2023 році та 2043 році в загальній сумі $117,2 млн терміном 15 березня 2022 року, направлене іноземному банку-кореспонденту 14 березня 2022 року, виконано", - йдеться у повідомленні.



Невідомо, у якій валюті прошйла виплата.



16 березня російська влада мала виплатити купони за двома випусками своїх суверенних єврооблігацій на загальну суму $117,2 млн. При цьому відомство планувало направити еквівалентну суму процентних платежів у рублях, якщо платіж у доларах не дійде до іноземних держателів облігацій.

Раніше стало відомо, що якщо Росія виплатить купони єврооблігацій в рублях замість доларів, Fitch вважатиме це суверенним дефолтом.