У росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу
Міністерство фінансів рф оголосило, що здійснило виплату купонного доходу за єврооблігаціями на $117,2 млн
Про це повідомляє росбалт з посиланням на повідомлення відомства.
"Мінфін рф інформує, що платіжне доручення про виплати купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик з терміном погашення у 2023 році та 2043 році в загальній сумі $117,2 млн терміном 15 березня 2022 року, направлене іноземному банку-кореспонденту 14 березня 2022 року, виконано", - йдеться у повідомленні.
Невідомо, у якій валюті прошйла виплата.
16 березня російська влада мала виплатити купони за двома випусками своїх суверенних єврооблігацій на загальну суму $117,2 млн. При цьому відомство планувало направити еквівалентну суму процентних платежів у рублях, якщо платіж у доларах не дійде до іноземних держателів облігацій.
- Раніше стало відомо, що якщо Росія виплатить купони єврооблігацій в рублях замість доларів, Fitch вважатиме це суверенним дефолтом.
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