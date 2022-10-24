У Росії заявили, що винищувач в Єйську впав через потрапляння пташок у двигун
У силових структурах РФ заявили, що винищувач Су-34, який впав у Єйську 17 жовтня, зазнав аварії через потрапляння пташок у двигун
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Стверджується, що дві чайки потрапили до двигуна, що і стало причиною займання літака. ЗМІ заявляють, що залишки пташок були знайдені експертами при огляді винищувача.
Раніше слідчий комітет РФ називав основною версією технічну несправність літака.
- Увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю, що в Росії, на житловий будинок впав військовий літак Су-34. Під час аварії військового літака 13 людей загинули, 19 постраждали, серед жертв – троє дітей. Від пожежі постраждали 72 квартири, вигоріло близько 2 тисяч квадратних метрів.
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