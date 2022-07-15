Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Втрати РФ

Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів. Знищено самохідну гаубицю "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів - розвідуються.

Російський флот

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два великих десантних кораблі.

Звернення до українців

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