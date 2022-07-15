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У Росії змінилось угруповання флоту через роздування шторму у Чорному морі

15 липня, 2022 п'ятниця
02:24
війна з Росією море військовий корабель

Відтепер готові до ракетних ударів три ракетних кораблі у Чорному морі із 24 ракетами на борту

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Втрати РФ

Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів. Знищено самохідну гаубицю "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів - розвідуються.

Російський флот

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два великих десантних кораблі.

Звернення до українців

Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – віра в нашу перемогу! Разом переможемо. Все буде Україна!

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