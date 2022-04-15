У Росії зупиняють виробництво нових танків через брак фінансування та іноземних деталей, - розвідка
У РФ зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність комплектуючих з інших країн
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
Там повідомляють, що на російському "Уралвагонзаводі" намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій.
"Уралвогонзавод" (Нижній Тагіл) це російський виробник бронетехніки, в першу чергу – основного танку РФ "Т-72".
"Від початку війни в Україні підприємство зіштовхнулось з численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі - ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.
"Відтак, завод вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата). Створений "оперативний штаб" основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки", - підсумували у ГУР МО.
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