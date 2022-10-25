Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"У росіян є команда утримувати Сватове. Там оборона створювалась близько місяця. Перерізання будь-якої траси, яка з'єднує Сватове по осі "Північ-Південь" не буде означати те, що його відрізано", - зазначив він.

За словами Каткова, ЗСУ "прибирають" певні позиції, які у майбутньому можуть стати районами для продовження контрнаступу.

"Зараз там, у загальному, відбувається певна стабілізація. Очікуємо повідомлень від Генштабу", - підсумував експерт.