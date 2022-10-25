"У росіян є команда тримати Сватове": головред Defense Express Катков розповів про фронтову ситуацію на Луганщині
Росіяни місяць створюють оборону довкола Сватового у Луганській області, а ЗСУ зачищають позиції для подальшого контрнаступу
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"У росіян є команда утримувати Сватове. Там оборона створювалась близько місяця. Перерізання будь-якої траси, яка з'єднує Сватове по осі "Північ-Південь" не буде означати те, що його відрізано", - зазначив він.
За словами Каткова, ЗСУ "прибирають" певні позиції, які у майбутньому можуть стати районами для продовження контрнаступу.
"Зараз там, у загальному, відбувається певна стабілізація. Очікуємо повідомлень від Генштабу", - підсумував експерт.
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