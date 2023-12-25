У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни здійснюють штурми Авдіївки не тому, що це місто має стратегічне та військове значення, а тому, що це підґрунтя для того, щоб виконати наказ Путіна. Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн - це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, поки що ЗСУ вистачає сил та засобів, щоб утримувати оборону Авдіївки.

"Є розроблений план виходу військ ЗСУ з Авдіївки. Якщо потрібно буде відходити, то буде команда на відвід і це доволі складна тактична операція. Наразі немає впевненості в тому, що ворог зможе взяти Авдіївку в кільце, це поки що припущення. Якщо противник залучить додаткові сили та засоби, то триматися за Авдіївку немає сенсу зі стратегічної точки зору. Але це не вплине на всю лінію східного фронту", - наголосив Гетьман.

Протягом минулої доби, 24 грудні, на фронті відбулось 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках та знищили щонайменше 760 окупантів.

Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, що Росія зараз веде активні дії на фронті, але захоплення кількох пунктів не принесе успіху на оперативному рівні.





