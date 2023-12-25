Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман

25 грудня, 2023 понедiлок
15:20
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що росіяни вже кілька разів змінювали дедлайн захоплення Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни здійснюють штурми Авдіївки не тому, що це місто має стратегічне та військове значення, а тому, що це підґрунтя для того, щоб виконати наказ Путіна. Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн - це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, поки що ЗСУ вистачає сил та засобів, щоб утримувати оборону Авдіївки.

"Є розроблений план виходу військ ЗСУ з Авдіївки. Якщо потрібно буде відходити, то буде команда на відвід і це доволі складна тактична операція. Наразі немає впевненості в тому, що ворог зможе взяти Авдіївку в кільце, це поки що припущення. Якщо противник залучить додаткові сили та засоби, то триматися за Авдіївку немає сенсу зі стратегічної точки зору. Але це не вплине на всю лінію східного фронту", - наголосив Гетьман.

  • Протягом минулої доби, 24 грудні, на фронті відбулось 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках та знищили щонайменше 760 окупантів.
  • Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, що Росія зараз веде активні дії на фронті, але захоплення кількох пунктів не принесе успіху на оперативному рівні.



 

Новини
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Ентоні Джошуа
24 грудня, 2023 неділя
Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА
Севморпуть
24 грудня, 2023 неділя
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
Військова повістка
24 грудня, 2023 неділя
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 41.06
    Продаж 42.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
15:54
Олексій Навальний
Російського політика Навального відшукали в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:08
На фото: Кайті Едвардс
Подруга зірки "Друзів" Перрі розповіла про його спроби втриматися від наркотиків
15:00
росгвардія
Росіяни на ТОТ намагаються доукомплектувати "правоохоронні органи" місцевими мешканцями, – ЦНС
14:50
окупанти
Синєгубов назвав основну ціль російських окупантів на Харківщині
14:17
Антон Красовський
Російського пропагандиста Красовського шпиталізували. ЗМІ повідомляють, що його отруїли
14:06
OPINION
Руслан Рохов
Українці не можуть дозволити собі розкіш песимізму
13:55
На фото: російське шоу на льоду "Вечори на хуторі"
Під пісню Соловій та "Щедрик": дружина Пєскова Навка поставила у РФ шоу на льоду "Вечори на хуторі" 
13:50
Денис Клюшников
Зеленський призначив Дениса Клюшникова держуповноваженим АМКУ
13:20
черга автомобілів
Латвія передала Україні 271 авто, конфісковане у нетверезих водіїв
12:49
Кирило Буданов
Звинувачують у причетності до 104 терактів: суд у Москві вдруге заочно заарештував Буданова
12:47
На фото: Оля Полякова та Михайло Хома
Соловій, Полякова, Клопотенко та інші зірки зворушливо привітали військових із Різдвом
12:46
Ексклюзив
ЗСУ, війна
"Інформаційний спротив": Ми переходимо в іншу фазу ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозуміла
12:32
Українська електроенергія пішла в Європу
Україна аварійно прийняла надлишки електроенергії з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 25 грудня
12:03
OPINION
Валерій Пекар
Що ще має статися, аби українці відчули цінність власної держави?
11:52
суд-вирок
ВАКС оголосив вирок ексголові правління "Реал Банку"
11:50
мавпа
Учені з Гарварду з'ясували, що мавпи можуть впізнавати своїх друзів навіть через десятиліття розлуки
11:45
Світовий банк
Україна отримала $1,34 млрд в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: куди спрямують кошти
11:41
Ексклюзив
На Авдіївці ворог не тільки зуби зламає, а й хребет у нього надломиться, - керівник МВА Барабаш
11:25
Більшість українців проголосувала б за Чорновола, а не Кравчука, якби опинилися в 1991 році, - опитування КМІС
11:04
заступник голови РВА на Львівщині, який завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків
Серед затриманих - посадовець ВЛК: СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон
10:50
на фото протести у Белграді 24 грудня 2023
У МВС Сербії заявили, що під час протестів у Белграді постраждали 7 поліцейських
10:37
Оновлено
землетрус у Китаї
Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 149, дві людини вважаються зниклими безвісти
10:06
OPINION
Ігор Гулик
Диво Різдва серед ілюзії безпеки
09:51
терористи ХАМАС
Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу виявили мертвими в тунелі Гази
09:28
Херсонська область
У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула 37-річна жінка
09:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:08
Берегова охорона Філіппін
У Китаї назвали дії Філіппін у Південнокитайському морі "надзвичайно небезпечними"
08:50
Оновлено
повітряна тривога
Атака РФ по Україні в ніч на Різдво: Сили оборони знищили 28 "шахедів", 2 ракети та 2 винищувачі
08:40
Якби були ви козаком. Історична реконструкція
08:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Азовському та Чорному морях ворожі кораблі відсутні
08:18
Оновлено
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 2 літаки, 33 артсистеми та 760 окупантів, - Генштаб
08:10
OPINION
Митрополит Епіфаній
Ми вшановуємо неодмінну перемогу добра і світла над злом і темрявою
08:08
Су-34
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
07:46
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС
07:04
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
07:00
OPINION
Віталій Портников
Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова
06:38
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
2023, неділя
24 грудня
23:32
Супільство
У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
23:19
Севморпуть
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV