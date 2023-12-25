У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що росіяни вже кілька разів змінювали дедлайн захоплення Авдіївки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни здійснюють штурми Авдіївки не тому, що це місто має стратегічне та військове значення, а тому, що це підґрунтя для того, щоб виконати наказ Путіна. Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн - це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ", - зауважив Гетьман.
За словами майора запасу НГУ, поки що ЗСУ вистачає сил та засобів, щоб утримувати оборону Авдіївки.
"Є розроблений план виходу військ ЗСУ з Авдіївки. Якщо потрібно буде відходити, то буде команда на відвід і це доволі складна тактична операція. Наразі немає впевненості в тому, що ворог зможе взяти Авдіївку в кільце, це поки що припущення. Якщо противник залучить додаткові сили та засоби, то триматися за Авдіївку немає сенсу зі стратегічної точки зору. Але це не вплине на всю лінію східного фронту", - наголосив Гетьман.
- Протягом минулої доби, 24 грудні, на фронті відбулось 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 65 атак на п'яти напрямках та знищили щонайменше 760 окупантів.
- Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, що Росія зараз веде активні дії на фронті, але захоплення кількох пунктів не принесе успіху на оперативному рівні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.11
- EUR Купівля 41.06Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе