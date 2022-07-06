Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також відзначають деморалізацію окупантів через примусову мобілізацію.

"У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей", - пише Генштаб.

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